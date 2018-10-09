Ведущий мировой производитель процессоров для ПК, Intel, анонсировал новые чипы для высокопроизводительных настольных систем. Маркетологи компании отнесли их к новому, девятому поколению. При этом по числу ядер и вычислительных потоков в потребительских чипах Intel наконец-то догнала конкурентов из AMD.

Для массового (это не значит, что новые процессоры будут дешевы) рынка предназначены разгоняемые Core i5-9600K (цена — 262 доллара), Core i7-9700K (374 доллара) и Core i9-9900K (488 долларов). У младшего чипа шесть ядер, у среднего — восемь, при этом у обоих нет технологии hyperthreading. 16 вычислительных потоков при восьми ядрах обеспечивает только старший i9, работающий на частоте от 3,6 до 5 ГГц. TDP всех трех процессоров — 95 ватт, а в продажу они поступят 19 октября.

Именно новый Core i9 в Intel называют "лучшим процессором для игровых ПК", чему способствуют высокая производительность каждого вычислительного потока и солидная максимальная частота, пишет Ars Technica. Интересно, что в Intel решили опять припаивать радиатор к чипу, отказавшись от соединения на термопасте — так тепло отводится эффективнее, что повышает разгонный потенциал.

Все три чипа совместимы с существующими материнскими платами 300-й серии, при этом Intel также представила новую системную логику Z390. Ее ключевые особенности — гигабитный Wi-Fi 802.11 ac и встроенная поддержка 10-гигабитного USB 3.1 второго поколения.

Для профессиональных GR, пользователям которых нужна еще более высокая производительность, Intel предложила семь новых процессоров X-серии с числом ядер от 8 до 18, базовыми частотами от 3 до 3,8 ГГц и максимальной частотой TurboBoost 4,5 ГГц. TDP этих чипов — 195 ватт, для них доступен разгон, а радиатор также припаян. В продажу они поступят в ноябре.

Наконец, был представлен и новый чип линейки Xeon с 28 ядрами, hyperthreading, 38,5 МБ кэша третьего уровня и TDP 255 ватт. Процессор поддерживает память ECC и совместим с чипсетом С621. По утверждению производителя, такие процессоры нужны определенной категории создателей контента для мощных рабочих станций, которые предпочитают более тихие односокетные системы с возможностью разгона.