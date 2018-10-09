Новые подробности шпионского скандала вокруг китайского производителя серверного оборудования Supermicro и американских гигантов Apple и Amazon. Все стороны заявили, что китайцы невиновны или, что во всяком случае, доказательств их вины пока что нет.

А издание Bloomberg Businessweek, которое опубликовало изначальную историю, по-прежнему настаивает, что все изложенное в статье правда. Напомним, в материале который вышел на прошлой неделе, подробно рассказывалось как китайская компания Supermicro встраивала в серверное оборудование крохотные чипы и с их помощью следила за тридцатью компаниями в США, в том числе Apple и Amazon. Якобы это самая крупная за всю историю операция китайской армии, а руководство Supermicro склонили к сотрудничеству с помощью взяток и угроз.

На заявление об этом довольно быстро отреагировали сами Apple и Amazon и выпустили подробное опровержение. В случае с Apple любопытен уже сам факт опровержения. Компания крайне редко комментирует какие-либо скандалы. Подробности – в программе Вести.net.