Сайт 9to5Mac раскрыл некоторые детали о планшетах iPad Pro следующего поколения, которые могут быть анонсированы в этом месяце. По сообщению "источников, близких к разработке нового 2018 iPad Pro", устройство оснастят "бескрайним" экраном и поддержкой функции распознавания лиц Face ID.

С лицевой панели аппарата уберут кнопку "Домой", как у актуальных моделей iPhone, однако "челки" — выреза в верхней части дисплея — у него не будет. Возле кромки разместится камера TrueDepth, которая сможет "узнавать" владельца и снимать блокировку планшета. Причем в iPad Pro будет применяться такой же чип обработки изображений, как в новейших смартфонах: iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR.

Вместо фирменного разъема Lightning устройство получит USB-C — так, чтобы его можно было быстро заряжать от "макбука", а также выводить видео 4K HDR на внешние экраны. В настройках появится новая панель, с которой можно будет менять разрешение, настраивать HDR и яркость. Ранее такое же изменение предсказал авторитетный аналитик Мин Чи Куо, добавив, что комплектоваться новинка будет зарядным устройством мощностью 18 Вт.

Вместе с обновленным iPad Pro 2018 года выйдет улучшенный стилус Apple Pencil, который можно будет подключать к планшету "по воздуху" — как наушники AirPods или смарт-колонки HomePod. Также пользователям дадут возможность менять устройства, не подключая Apple Pencil к зарядному порту.

Наконец, новые iPad Pro получат новый магнитный коннектор — он разместится на "спинке" планшета и позволит подключать к нему различные аксессуары. При помощи Magnetic Connector, например, можно будет подключить клавиатуру Smart Keyboard и другую периферию.

Презентация Apple ожидается в этом месяце. Приглашений на мероприятие компания пока не рассылала. Помимо iPad Pro, может быть представлена удешевленная модель 13-дюймового ноутбука MacBook Air, который капитально не обновлялся уже несколько лет, и мини-компьютеры Mac mini, ориентированные на профессиональных пользователей.