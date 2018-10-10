В Panasonic разработали нагрудный карман Kangaroo Charger, который крепится к любой одежде и подзаряжает помещенную внутрь мелкую электронику: смартфоны, наушники, "умные" часы или фитнес-браслеты. За свой концепт команда дизайнеров удостоилась премии Red Dot Design Award 2018.

Kangaroo Charger выполнен из фотоэлектрического материала, который преобразует солнечную энергию в электричество. "В отличие от тяжелых аккумуляторов и внешних зарядных устройств, карман-кенгуру практически невесом и, что особенно важно, он не нуждается в ежедневной перезарядке, — сообщили Вестям.Hi-tech в пресс-службе компании. — Дизайнеры Panasonic использовали для его производства особый материал из сферических фотоэлектрических элементов (находится в стадии разработки)".

Помимо одежды, Kangaroo Charger можно закрепить на сумке, шторах, стене и любом другом предмете, на который падает солнечный свет. Неиспользуемый карман можно просто снять и убрать для хранения.

Концепт Panasonic показывает, что в будущем надеваемыми могут стать не только сами устройства, но и зарядки для них. Намерена ли компания запускать Kangaroo Charger в производство, не уточняется.