Компания Google провела презентацию 3-го поколения смартфонов Pixel. Оба Android-флагмана — Pixel 3 и 3 XL — оснащаются процессором Snapdragon 845, 4 гигабайтами оперативной памяти, Bluetooth 5.0 и фронтальными стереодинамиками. Также в них установлен новый чип Titan M, отвечающий за защиту учетных записей и данных приложений, шифрование накопителя и целостность операционной системы.

Экраны стали больше за счет "похудевших" рамок, при этом устройства сохранили свои физические размеры: Pixel 3 обладает 5,5-дюймовым экраном (у модели прошлого года — 5" ровно), XL-версия — 6,3-дюймовым. "Челкой" обладает только крупная модель, у младшей версии вырез в верхней части дисплея отсутствует. Сканер отпечатков пальцев остался на прежнем месте — на задней панели.

На обоих аппаратах установлена 12,2-мегапиксельная камера, но "фронталок" у них две, обе по 8 мп. Второй, широкоугольный объектив позволяет разместить больше людей в кадре, сообщили в Google. Работают гаджеты на новейшей версии Android — 9 Pie.

Новинки начнут продавать 18 октября. За Pixel 3 с 64 ГБ памяти попросят $799, за 3 XL — $899, что на $150 и $50 дороже моделей предыдущего года соответственно. Аппараты будут доступны в 13 странах: Австралии, Германии, Италии, Испании, США, Канаде, Индии, Японии, Тайване, Франции, Ирландии, Сингапуре и Великобритании.

К смартфонам Google предлагает докупить беспроводную зарядную подставку Pixel Stand (мощностью до 10 ватт) за $79. "Пиксельфоны" могут определять, что заряжаются именно от этого аксессуара, и показывать на экране некоторые кастомные элементы интерфейса, например информацию от "Ассистента". Pixel Stand питается от USB-C, поддерживают быструю зарядку и может подзаряжать любое Qi-совместимое устройство.

Помимо смартфонов, Google показала конкурента Surface Pro: планшет-трансформер Pixel Slate, становящийся ноутбуком при подключении клавиатуры. Работает эта модель на Chrome OS. В максимальной комплектации "таблетка" может быть оснащена чипами Intel Core i7 8-го поколения, 16 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Комплектуется Pixel Slate 12,3-дюймовым дисплеем, 8-мп основной и фронтальной камерами, а также фронтальными стереодинамиками.

Новинку начнут продавать позднее в этом году. Самая простая модель с чипом Celereon обойдется в $599, максимальная — в $1599. Клавиатура будет продаваться отдельно за $199, еще $99 попросят за стилус.