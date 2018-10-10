Google представил свои новые устройства – смартфоны Pixel 3, планшет Slate и "умный" экран Home Hub. Смартфоны получили увеличенный дисплей за счет уменьшения рамок, а в старшей версии Pixel 3 XL добавили челку, как у последних iPhone. В нее поместили две селфи-камеры, одна из которых с широкоугольным объективом для групповых селфи.

Пожалуй удивить публику смогли только новые функции смартфонов. Например опция Top Shot, так называемый алгоритм на базе искусственного интеллекта, который выбирает лучший снимок из серии кадров и опция Super Res Zoom, она пропускает похожие кадры через нейросеть и за счет этого позволяет увеличить изображения без потери качества. Снимки, сделанные при недостаточном освещении, тоже будет улучшать искусственный интеллект.

Еще одна интересная функция, которую получат телефоны – это продолжение работы Google над распознованием и генерацией речи. Pixel 3, а позже и остальные смартфоны линейки смогут отвечать на звонки вместо пользователя, система будет расшифровывать слова собеседника, а человеку останется только выбрать ответ из нескольких предложенных вариантов. Pixel 3 будет доступен в трех цветах, а цена на него начинается от 800 долларов за 64 ГБ встроенной памяти, а за Pixel 3 XL от 900 долларов за тот же объем памяти. Подробности – в программе Вести.net.