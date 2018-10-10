Российское подразделение ZTE открыло сбор предварительных заказов на новый флагманский смартфон китайского производителя — ZTE Axon 9 Pro, представленный в конце августа на выставке IFA в Берлине. Продажи новинки начнутся в розничных сетях и интернет-магазинах 22 октября.

Смартфон, как и большинство представленных в последние полгода флагманских Android-устройств, использует систему-на-чипе Qualcomm Snapdragon 845 с максимальной частотой 2,8 ГГц, оснащен 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Диагональ дисплея с не самым рекордным разрешением FullHD+ — 6,21 дюйма.

Устройство собрано на металлической раме со стеклянной задней панелью из закругленного по краям закаленного стекла и имеет габариты 156,5 на 74,5 на 7,9 мм. В относительно тонкий корпус удалось уместить аккумулятор емкостью 4000 мА*ч с поддержкой протокола быстрой зарядки Quick Charge 4+.

ZTE Axon 9 Pro получил двойную тыловую камеру с оптически стабилизированным основным широкоугольным объективом с апертурой f/1.75 и 12-мегапиксельной матрицей со светочувствительными элементами размером 1,4 мкм, а также вспомогательным сверхширокоугольным (угол обзора 130 градусов) объективом с матрицей 20 мегапикселей. Фронтальная камера также 20-мегапиксельная.

На старте продаж цена устройства, работающего на прошлогодней версии Android, Oreo, составит 46 990 рублей. Для сравнения, Xiaomi Pocophone F1 на том же Snapdragon 845 и с 6 ГБ оперативки можно приобрести примерно за 27 000 рублей, а Huawei Honor 10 на чуть менее быстром процессоре процессоре Kirin 970 — за 23 000 рублей.