В честь "дня рождения" голосового помощника "Алиса" — сегодня разработке "Яндекса" исполняется один год — российский поисковик объявил конкурс. "Премию Алисы" получат разработчики, создавшие для нее лучшие навыки, говорится в сообщении "Яндекса".

Команда создателей голосового помощника будет каждый месяц выявлять пять лучших навыков и награждать их создателей. Премию получат авторы самых популярных навыков, к которым люди возвращаются вновь и вновь. Будет учитываться также, насколько эти навыки полезны — делают ли они жизнь людей приятнее и интереснее. Автор лучшего навыка получит 150 тысяч рублей, остальные победители — 100, 85, 70 и 50 тысяч рублей соответственно.

В общей сложности поисковик потратит на премии в рамках конкурса более миллиона рублей. Претендовать на премию могут только независимые разработчики, а продлится конкурс до конца года.

Научить Алису чему-то новому может любой желающий. Для этого нужно придумать сценарий навыка, запрограммировать его на любом языке и добавить в голосовой помощник через платформу Яндекс.Диалоги. Навык появится в каталоге Алисы и будет доступен всем пользователям. Они смогут найти его в соответствующем тематическом разделе или подборке. А чтобы о новом умении Алисы узнали как можно больше людей, можно рассказать о нём, например, в соцсетях.