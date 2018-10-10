Поисковый гигант Google окончательно признал, что у него не получилось сделать соцсеть. Компания закрывает свой сервис Google+ после сообщения о возможной утечке данных 500 тысяч пользователей. Изначально о проблеме сообщил The Wall Street Journal. Издание рассказало, что Google+ на протяжении трех лет позволял видеть сторонним разработчикам данные профиля пользователей: имя, адрес и электронную почту, пол и возраст. Даже если они были отмечены как скрытые.

Google в блоге утверждает, что нет доказательств того, что злоумышленники воспользовались уязвимостью, но при этом признается, компания обнаружила и исправила проблему в марте этого года, но тогда решила не сообщать о ней.

А теперь к другим новостям. Microsoft запустил сервис облачного гейминга Project xCloud. Компания обещает, что пользователи смогут играть в любые проекты на любых устройствах: персональных компьютерах, консолях, смартфонах и так далее. А все вычисления будут происходить в облаке, на устройство пользователя будет приходить только картинка. Подобные проекты уже существуют, причем как у гигантов IT-индустрии, так и у более мелких компаний. Подробности – в программе Вести.net.