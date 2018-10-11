Китайский гигант Huawei представил целую линейку специализированных процессоров, заточенных под работу с искусственным интеллектом. Самый мощный будет по обещаниям в два с половиной раза производительнее, чем последние аналоги Google.

А в целом вся линейка должна сделать искусственный интеллект быстрее и доступнее, но обо всем по порядку. Вся линейка будет называться Ascend. Пока самый простой чип Ascend 310, предназначен для ноутбуков и небольших серверов. Позже обещают выпустить и чипы для смартфонов, "умных" часов и любых устройств из интернета вещей, например наушников.

Но пожалуй куда интереснее самый мощный чип, который пообещала команда Huawei. Называется он Ascend 910. Сделан он на новейшей архитектуре 7 нм и предназначен для работы с большими объемами данных, например для алгоритмов, выполнение которых может занимать несколько дней или даже неделю. Подробности – в программе Вести.net.