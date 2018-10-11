Samsung Electronics представила новый смартфон в сегменте "немного дешевле флагмана", Galaxy A9. В рамках недавно анонсированной стратегии — наделять среднебюджетные аппараты инновационными функциями раньше, чем топовые модели — новинка стала первым в истории телефоном с четырьмя тыловыми камерами.

Помимо основного 24-мегапиксельного сенсора (f/1.7, автофокус), приспособленного для съемки не только днем, но и в условиях слабой освещенности, Galaxy A9 оснащается телеобъективом для двукратного зума без потерь (сенсор 10 МП, f/2.4, автофокус), сверхширокоугольным модулем (угол обзора 120 градусов, 8 МП, f/2.4) и датчиком глубины кадра с разрешением 5 МП.

Новый Samsung Galaxy A9 использует 8-ядерную систему -на-чипе Qualcomm Snapdragon 660, четыре ядра которой работают на 2,2 ГГц, а еще четыре — на 1,8 ГГц. Оперативной памяти 6 ГБ, встроенной — 128 ГБ, при этом поддерживаются microSD емкостью до 512 ГБ. Новинка поддерживает протокол NFC и платежи при помощи Samsung Pay.

Экран у смартфона 6,3-дюймовый, с SuperAMOLED-матрицей разрешением FullHD+ (1080 на 2220 точек). Устройство чуть больше представленного в конце сентября Galaxy A7: 162,5 x 77 x 7,8 мм, а вес его составляет 183 грамма. Емкость аккумулятора — 3800 мА*ч, а в качестве операционной системы используется прошлогодняя Android 8.0 Oreo.

Продажи Galaxy A9 в России начнутся 16 ноября по цене 39 990 рублей. Будут доступны три цвета на выбор: классический черный, а также "градиентные" синий и розовый.