Не исключено, что активным пользователям Instagram вскоре придется оттачивать новые моторные навыки: разработчики приложения, похоже, рассматривают возможность изменить принцип взаимодействия с обновлениями в ленте. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на изображение, опубликованное в Twitter пользователем @SupraBo_.

На снимке экрана из Instagram пользователю предлагают новый способ навигации по публикациям: касаясь экрана, а не пролистывая ленту. Аналогичным образом пользователи визуальной соцсети сейчас переключаются между исчезающими "Историями".

Представители принадлежащего Facebook фотосервиса подтвердили TechCrunch, что такая возможность действительно в настоящее время тестируется на небольшом проценте аккаунтов. Однако пока ее применение ограничено вкладкой Explore, и в обозримом будущем не коснется основной ленты обновлений.

Новая механика, даже если она действительно ограничится разделом Explore, увеличит время, проводимое пользователями в приложении — переключение с видеороликов на следующий пост может происходить автоматически, а касаться однократно экрана для переключения фото еще менее утомительно, чем листать ленту. Такая уловка поможет Instagram удерживать пользователя в соцмедиа-трансе дольше. Спасение, помимо железной воли, одно: функции ограничения экранного времени, внедренные в операционных системах iOS 12 и Android 9.0.

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