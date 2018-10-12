Не исключено, что активным пользователям Instagram вскоре придется оттачивать новые моторные навыки: разработчики приложения, похоже, рассматривают возможность изменить принцип взаимодействия с обновлениями в ленте. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на изображение, опубликованное в Twitter пользователем @SupraBo_.

Inception of Stories & Posts in Instagram.



cc: @MattNavarra ���� #Instagram #socialmedia pic.twitter.com/ZcZ1JUo3zN — Suprateek Bose (@SupraBo) <a href="https://twitter.com/SupraBo/status/1050449686547447808?ref_src=twsrc%5Etfw">11 октября 2018 г.

На снимке экрана из Instagram пользователю предлагают новый способ навигации по публикациям: касаясь экрана, а не пролистывая ленту. Аналогичным образом пользователи визуальной соцсети сейчас переключаются между исчезающими "Историями".

Представители принадлежащего Facebook фотосервиса подтвердили TechCrunch, что такая возможность действительно в настоящее время тестируется на небольшом проценте аккаунтов. Однако пока ее применение ограничено вкладкой Explore, и в обозримом будущем не коснется основной ленты обновлений.

Новая механика, даже если она действительно ограничится разделом Explore, увеличит время, проводимое пользователями в приложении — переключение с видеороликов на следующий пост может происходить автоматически, а касаться однократно экрана для переключения фото еще менее утомительно, чем листать ленту. Такая уловка поможет Instagram удерживать пользователя в соцмедиа-трансе дольше. Спасение, помимо железной воли, одно: функции ограничения экранного времени, внедренные в операционных системах iOS 12 и Android 9.0.