Компания Boston Dynamics продемонстрировала новые умения робота-гуманоида Atlas. В этот раз человекоподобный механизм освоил элементы паркура: он уверенно перепрыгивает через бревно и карабкается по ящикам, отталкиваясь одной ногой.

За последние два года Boston Dynamics освоил массу сложных трюков. Ранее компания показывала, как её разработка может свободно бежать по пересеченной местности, обнаруживать и перепрыгивать встречающиеся пути препятствия (например бревна и камни), а также прыгать обратное сальто.

Новая "паркур-версия" Atlas обладает еще более высокой устойчивостью: его электронный "мозг" точно координирует работу рук, ног и туловища, а технологии компьютерного зрения предвосхищают следующее движение.

Вместе с этим Boston Dynamics выложила еще одно видео, на котором показала, что её роботы могут быть привлекательны для коммерческого применения. На ролике четвероногий робот SpotMini, оснащенный "лапой"-манипулятором, бродит по строительной площадке, поднимается по лестницам и наблюдает за ходом работ. Предприятия смогут купить SpotMini — первую серийную модель Boston Dynamics — во второй половине следующего года.

Atlas был представлен летом 2013-го, когда Boston Dynamics, тогда еще независимая компания, активно сотрудничала с агентством по исследованиям и разработкам Пентагона, DARPA. Исходно 1,75-метровый робот был задуман как помощник в поисковых и спасательных операциях. После того, как Boston Dynamics купила Google X — "лаборатория прорывных технологий" поисковика — работа над Atlas продолжилась. Сегодня этой фирмой владеет японская SoftBank.

Конечности робота имеют 28 степеней свободы и двигаются благодаря гидравлическим механизмам, а руки способны на мелкую моторику. Atlas изготовлен главным образом из алюминия и титана, но весит примерно как человек такого же роста и комплекции — 82 килограмма. Ориентироваться в пространстве ему помогает лазерный дальномер и две камеры, данные с которых обрабатывает встроенный компьютер.