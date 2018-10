Анонимный интернет-поисковик DuckDuckGo объявил о достижении количества 30 миллионов ежесуточных запросов. Эта цифра выросла на 50% меньше чем за год. Сервису, позиционирующему себя как приватную альтернативу Google, понадобилось семь лет, чтобы подобраться к первым 10 миллионам, и еще два года, чтобы удвоить число обращений.

По словам основателя DuckDuckGo Габриеля Вайнберга, поисковик испытал особенный скачок роста в последние два месяца. "Мы растем повсюду, хотя чуть больше в США за последние несколько месяцев", — сказал он. При этом 30 миллионов обращений за день — капля в океане в сравнении с Google, обрабатывающим свыше 3 миллиардов запросов в сутки (по данным на 2015 год).

DuckDuckGo был запущен в 2008 году. Широкая известность пришла к нему только летом 2013-го после скандала с "интернет-прослушкой" Агентства национальной безопасности США (АНБ) и разоблачений экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена.

