Социальная сеть Facebook разрешила пользователям выкладывать фотографии с эффектом глубины. Наблюдать их могут все пользователи, но возможностью съемки пока обладают только владельцы смартфонов Apple (iPhone 7 Plus, 8 Plus, X и XS).

В Facebook давно ищут новые способы подольше удержать пользователей за чтением новостной ленты. Ранее, помимо обычных статических изображений, компания начала поддерживать 360-градусные фото и "живые" видеотрансляции. Теперь настал черед объемных снимков — с их помощью, например, можно заглянуть за угол, в окно или узнать, что находится за головой человека.

Чтобы создать трехмерное изображение, нужно переключить камеру "айфона" в портретный режим, сделать кадр (оптимально — на расстоянии 90–120 сантиметров от лица или объекта съемки, с контрастным фоном) и выложить его в Facebook, выбав новую опцию 3D-фото в строке статуса. За "сшивание" слоев отвечают алгоритмы искусственного интеллекта Facebook.

3D-изображения будут доступны для просмотра на компьютере и на мобильных устройствах, а пользователи VR-гарнитур смогут разглядывать их, наклоняя голову.