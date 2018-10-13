Торговые войны и искусственный интеллект, премьеры процессоров и систем распознавания рентгеновских снимков, новые возможности голосовых ассистентов и автопилотов для автомобиля: главные события техносферы за неделю в итоговом выпуске программы Вести.net с Павлом Кушелевым.

В этом выпуске:

— Huawei является глобальным игроком на многих рынках, не только на рынке смартфонов. Например, она входит в число пяти компаний, имеющих компетенции и ресурсы для создания собственных мобильных процессоров. На минувшей неделе китайцы объявили о выпуске новой линейки серверных и мобильных чипов, предназначенных специально для того, чтобы на них работали нейросети — Ascend.

— Nvidia — крупнейший производитель графических ускорителей — нацелилась на новые для себя рынки. На конференции для разработчиков в Мюнхене компания объявила о выпуске программных инструментов для работы с большими данными.

— Google на прошедшей неделе впервые устроил презентацию своих продуктов в Нью-Йорке, вдали от кремниевой долины. Показали новые смартфоны Pixel, планшет — впервые на Chrome OS и с обложкой-клавиатурой, а также устройство нового типа — домашний смарт-экран, стационарное воплощение Google Ассистента.

— К 20-летнему юбилею Google подготовил себе и горькую пилюлю — закрыл социальную сеть Google+. Оказывается, сервис "сифонил" данные пользователей: они почему-то оказались практически в открытом доступе. Поисковик об этом знал, но даже никого не предупредил.

— Facebook не оставляет надежд залезть на территорию Google: на этой неделе были представлены умные экраны Portal. Это что-то похожее на Google Home Hub, но со встроенной камерой, чтобы совершать видеозвонки. Есть в них и голосовой ассистент — амазоновская Alexa.

— Фишка недели: "А скиньте мячик".