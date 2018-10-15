Книгоиздатели решили бороться с доступностью в крупнейшем российском поисковике ссылок на пиратский контент. Представляющая интересы книжной индустрии Ассоциация по защите авторских прав в Интернете (АЗАПИ) 12 октября обратилась с жалобой на "Яндекс" в Роскомнадзор.

Об этом пишет "Коммерсант", цитируя директора АЗАПИ Максима Рябыко. В жалобе, сопровождающейся скриншотами, указано, что при поиске на "Яндексе" "зеркал" заблокированных в 2016-м RuTracker и "Либрусек" поисковик в числе рекомендуемых ресурсов выдает ссылку на оригинальные "пиратские" сайты.

Юридическим основанием для жалобы стали вступившие в силу 25 сентября поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Они предусматривают для поисковиков ответственность в виде штрафа от 500 до 700 тысяч рублей за выдачу ссылок на сайты с нелегальным контентом. Жалоба книгоиздателей на "Яндекс" — первый случай использования этого законодательного нововведения.

Впрочем, авторы жалобы не уверены, что Роскомнадзор примет их сторону. В поправках говорится о запрете на "пиратские" ссылки непосредственно в поисковой выдаче, в то время как "Яндекс" отображает ссылки на оригиналы заблокированных сайтов не сразу. Они появляются в виде рекомендаций лишь после того, как алгоритм "понимает", что пользователь искал "зеркала" заблокированных сайтов, но не нашел того, что ему нужно.

В Роскомнадзоре не ответили на запрос издания, а в "Яндексе" от комментариев отказались. Рябыко настаивает, что, если Роскомнадзор выдаст предписание об устранении правонарушения, а "Яндекс" его проигнорирует, поисковик нужно будет заблокировать.

При этом очевидно, что исключение ссылок на и так заблокированные сайты из рекомендаций "Яндекса" для российских IP-адресов никак не помешает помешает найти пиратский контент и получить доступ к нему пользователям, которые в последние годы благодаря усилиям Роскомнадзора освоили VPN-сервисы и другие методы обхода блокировок.