Facebook опять в центре скандала. Хакерам удалось похитить номера телефонов и электронные адреса 30 млн пользователей. Специалисты компании смогли найти уязвимость, которая позволяла атаковать аккаунты пользователей. Как и предполагалось она связана с функцией "посмотреть как", которая позволяет владельцам аккаунтов выяснить, как видят его страницу другие пользователи.

В компании также отметили, что атака достигла таких масштабов из-за эффекта вируса. Сначала хакеры получили доступ к 400 тысячам аккаунтов, которые были соединены с друзьями, а затем использовали автоматический метод перемещения от аккаунта к аккаунту и крали ключи к этим самым аккаунтам.

Помимо контактов хакеры получили и такую информацию как пол, язык, статус отношений, религия, родной город, дата рождения, образование, работа, последние 10 отметок геолокации. Подробности – в программе Вести.net.