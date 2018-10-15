Авторы YouTube-канала PhoneBuff узнали, насколько "живуча" батарея, устанавливаемая в iPhone XS Max, в сравнении с Galaxy Note9. Новинка Apple проиграла вчистую: когда "айфон" полностью разрядился, у флагманского аппарата Samsung оставалось еще более трети заряда.

Ранее эксперты iFixit, разобрав iPhone XS Max, установили, что его комплектуют двухячеистой батареей L-образной формы объемом 3179 мАч. У того же Note9 запас почти на 20% больше — 4000 мАч. Можно было бы предположить, что устройство Apple хотя бы не сильно уступит за счет более энергоэффективного, 7-нанометрового чипа A12 Bionic, но это оказалось не так.

В PhoneBuff провели ряд тестов, максимально приближенных к реальному сценарию использования устройств: испытатели совершали звонки, обменивались сообщениями, читали ленты в социальные сетях, играли и смотрели видео. На Note9 и iPhone XS Max были выставлены одинаковые настройки, причем каждая проверка была проведена дважды.

Новинка Apple показала себя лучше только в самом начале: после звонка длительностью около часа её аккумулятор разрядился всего на 3%, тогда как Note9 потерял 5%. Однако каждый последующий тест iPhone XS Max провалил: когда батарея "айфона "полностью села, у устройства Samsung оставалось еще 37% заряда.

Ранее iPhone XS Max, хоть и ненамного, проиграл Note9 в скорости мобильного интернета. Согласно базе данных Ookla Speedtest Intelligence, "айфон" в сетях американских операторов показывает среднюю скорость скачивания 38,9 Мбит/c, тогда как Note9 — 43,2 Мбит/c. Несмотря на это, iPhone XS Max выигрывает у смартфона Samsung по другим важным показателям: ранее ему присудили титул самого лучше экрана, а его камера была названа второй лучшей на рынке (после Huawei P20 Pro с тремя объективами).