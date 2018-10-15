Небольшой стартап из Сан-Франциско представил первый смартфон под воскрешенным брендом Palm. Аппарат, однако, кроме названия не имеет ничего общего с легендарной маркой устройств-"наладонников", является эксклюзивом для американского оператора Verizon и задуман так, чтобы им пользовались в качестве компаньона для основного смартфона.

Новинка называется просто "Palm", а разработала её одноименная компания из США, выкупившая права на бренд у китайской TCL в прошлом году (та, в свою очередь, приобрела права у Hewlett-Packard в 2010-м). В продажу устройство поступит к ноябрю за $350. Купить Palm просто так нельзя: Verizon предлагает оформить его только в качестве дополнения к текущему тарифному плану.

Аппарат располагает 3,3-дюймовым ЖК-экраном ("довольно крупным, чтобы можно было просматривать информацию и печатать, но не таким большим, чтобы вы захотели с ним работать всерьез", пишет Дитер Бон из The Verge) с плотностью 445 точек на дюйм, 12-мегапиксельной камерой (фотографии "выглядят сносно, но не классно") и 8-мп фронталкой с функцией разблокировки по лицу. Внутри установлены маломощный чип Snapdragon 435, 3 гигабайта оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, а также батарея объемом 800 мАч.

Выглядит Palm как маленькая копия iPhone X. Его размеры сопоставимы с кредитной картой (50 на 97 миллиметра), толщина — 7,4 миллиметра. Вес — 62,5 грамма, из-за чего "легко забыть, что он лежит у вас в кармане", пишет Бон.

Заряжается устройство через порт USB-C. Места для аудиоразъма и беспроводной зарядки не нашлось. Фронтальная и задняя панели защищены стеклом Gorilla Glass 3, заявлена влаго- и пылезащита по стандарту IP68.

По словам Бона, Palm служит как "смартфон выходного дня" — его можно взять с собой куда-нибудь вечером, использовать в качестве резервного к основному устройству или рабочего, не отвлекаясь на игры, соцсети и мессенджеры. При этом, в отличие от "антисмартфонов", с которых можно только звонить и писать СМС, аппарат работает на полноценной Android 8.1 с поддержкой всех приложений из Google Play.

У Palm всего одна кнопка, которая служит для включения питания и, при удержании, вызова "Ассистента Google". Вместо домашнего экрана отображается сетка приложений. Одной их "фишек" устройства является режим Life Mode, в котором отключается все уведомления, звук и беспроводные модули (за исключением Bluetooth, чтобы можно было слушать музыку).