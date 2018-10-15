Компания Adobe подтвердила намерения выпустить полноценную, не урезанную версию Photoshop для Apple iPad, которая будет обладать теми же возможностями, что и издания для Windows-компьютеров и Mac. Как было объявлено на конференции Adobe MAX в Лос-Анджелесе, релиз "планшетной" версии популярного графического редактора намечен на следующий год.

В Photoshop CC для iPad будет реализована "настоящая" поддержка облачного сервиса Creative Cloud, обещают разработчики. Если ранее Adobe выносила в мобильные приложения (Photoshop Express, Sketch, Mix и Fix) отдельные функции "фотошопа", то теперь пользователям предложат полноценную интеграцию с ПК-версией редактора.

Правки, сделанные на одном устройстве, синхронизируются с другим в режиме реального времени. Оба приложения, сказали в Adobe, разделяют одну кодовую базу, поэтому экспортировать, конвертировать и дополнительно настраивать файлы не придется.

На превью компания показала, как на iPad Pro можно обрабатывать "тяжелые", многослойные PSD-файлы и применять эффекты, не перепоручая сложные задачи компьютеру. Более того, в новом iOS-приложении заявлена полная поддержка Apple Pencil: с помощью стилуса пользователи могут ретушировать, удалять и дублировать объекты. Сложность освоения мобильного Photoshop CC обещает быть минимальной: панель инструментов, включая интерфейс управления слоями, в iOS будет одинаков с ПК-версией.

Выход программы назначен на 2019 год, пишет The Verge. Чтобы первая версия вышла быстрее, в Adobe сначала выпустят Photoshop CC с базовым набором функций, и постепенно будут расширять их.

Помимо этого, компания объявила о новых возможностях "фотошопа" для компьютеров. Была улучшена работа инструмента Content-Aware Fill (заливка с учетом содержимого), позволяющего пририсовывать к изображению "недостающие" фрагменты, появилась новая функция Frame Tool для маскирования и изменения размеров картинки. Обновление доступно начиная с этой недели.