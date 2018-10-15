Китайская компания Xiaomi открыла продажи "умной" маски, помогающей быстрее уснуть. Оснащенный тремя электродами, аксессуар Easy Air Brain Wave Sleeping Eye Mask улавливает электрические колебания головного мозга и синтезирует успокаивающую, оптимальную для состояния человека музыку, которая облегчает отход ко сну.

За анализ ритма мозга отвечают алгоритмы искусственного интеллекта. По мере засыпания смарт-маска убавляет громкость и затихает, а утром — подбирает наиболее подходящую мелодию, время для пробуждения и наращивает громкость, чтобы пользователь проснулся отдохнувшим в "правильной" фазе сна.

Изготовлена музыкальная маска из дышащего композитного материала, имитирующего льняное волокно. Ткань можно отделить от электроники и постирать, сообщает GizChina. Весит устройство около 50 граммов и блокирует 99% солнечных лучей.

Новинка продается на сайте Xiaomi, но его поставками занимается сторонняя компания: Hangzhou Enter Electronic Technology. Эта же фирма оказывает услуги послепродажного обслуживания. Купить устройство можно за 249 юаней, или примерно $36.