Telegram Open Network — блокчейн-платформа, создаваемая на основе мессенджера Telegram — готова на 70% и может заработать уже осенью. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на оказавшийся в распоряжении издания документ — рассылку для инвесторов.

Двое получателей рассылки подтвердили журналистам ее подлинность. По их словам, разработчики TON направили документ инвесторам еще в начале сентября. Из него следует, что большинство критических компонентов системы готовы для ее тестового запуска, который состоится "позже этой осенью".

TON — это основанная на распределенном реестре (блокчейне) платформа, способная, по утверждению ее создателей, обрабатывать транзакции быстрее Bitcoin или Ethereum — чуть ли не на уровне платежных систем Visa или MasterCard. Токены (криптовалюта) в TON называются Gram; для их хранения предусмотрен интегрированный в приложение Telegram криптоошелек. Суммарные инвестиции, которые команде Павла Дурова удалось привлечь в проект, составили порядка 1,7 млрд долларов.

В разосланном в начале сентября документе инвесторов проинформировали о степени готовности различных компонентов будущей платформы. Два из них — TON Virtual Machine (TVM, "движок" для работы смарт-контрактов) и TON Network (сетевые протоколы для передачи информации между участниками платформы) — уже практически готовы. Больше всего работы осталось по самому блокчейну, то есть механизму создания новых блоков их их валидации.

Ознакомившийся по просьбе "Ведомостей" с документом эксперт, руководитель по развитию консорциума разработчиков банковской блокчейн-платформы R3 в СНГ Алексей Благирев, отметил, что многие протоколы команда TON написала с нуля вместо того, чтобы создавать свой блокчейн на существующем открытом коде.

По его словам, отчет разработчиков выглядит так, как будто они "собираются создать собственный интернет, прописав все детали самостоятельно". Похожее мнение высказал изданию и неназванный источник, "знакомый с деталями разработки TON": по его словам, написанная часть системы — новый способ обмена данными, почти полностью децентрализованный.