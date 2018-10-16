У Samsung есть интересные новости для тех, кто хочет новый смартфон корейского бренда, но ранее не был готов платить не только за сверхдорогие флагманы, но и за "середнячки" — потому что по сравнению с аналогичными продуктами конкурентов они на старте продаж были просто "золотыми". В этом обзоре относительно доступного (не "золотого", хотя и не дешевого) Samsung Galaxy A7 образца 2018 года выясним, как именно компания реализует новую стратегию: внедрять некоторые инновации в смартфонах среднего класса в обход флагманов, и стоит ли покупать то, что получается в результате.

Обзор Samsung Galaxy A7 2018: технические характеристики

Модель: SM-A750FN

SM-A750FN Операционная система: Android 8.0

Android 8.0 Экран: 6 дюймов, 2220 на 1080 точек (FullHD+), SuperAMOLED, Always-on Display

6 дюймов, 2220 на 1080 точек (FullHD+), SuperAMOLED, Always-on Display Камеры: тройная тыловая (24 МП, f/1.7, автофокус + 8 МП, f/2.4, обзор 120 градусов + 5 МП, f/2.2, сенсор глубины кадра), фронтальная 24 МП, фиксированный фокус, f/2.0

тройная тыловая (24 МП, f/1.7, автофокус + 8 МП, f/2.4, обзор 120 градусов + 5 МП, f/2.2, сенсор глубины кадра), фронтальная 24 МП, фиксированный фокус, f/2.0 Процессор: Samsung Exynos 7885 (2 ядра Cortex A73 на 2,2 ГГц, 6 Cortex A53 на 1,6 ГГц, Mali G71 MP2

Samsung Exynos 7885 (2 ядра Cortex A73 на 2,2 ГГц, 6 Cortex A53 на 1,6 ГГц, Mali G71 MP2 Память: 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной

4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной MicroSD: есть, независимый слот, до 512 ГБ

есть, независимый слот, до 512 ГБ Связь и интерфейсы: LTE Cat.6 (до 300 Мбит/с на скачивание), Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.0, GPS/GLONASS/BeiDou, NFC.

LTE Cat.6 (до 300 Мбит/с на скачивание), Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.0, GPS/GLONASS/BeiDou, NFC. Порты: microUSB, аналоговый аудиоразъем 3,5 мм

microUSB, аналоговый аудиоразъем 3,5 мм Аккумулятор: 3300 мА*ч

3300 мА*ч Габариты: 159,8 на 76,8 на 7,5 мм

159,8 на 76,8 на 7,5 мм Вес: 168 граммов

Обзор Samsung Galaxy A7 2018: дизайн, удобство

С "лица" новый Samsung Galaxy A7 2018 узнать довольно сложно. Точно так же ("высокий" экран с закругленными углами и не самыми узкими рамками, никаких кнопок и даже логотипа на передней панели) выглядят все последние аппараты Samsung со средней ценой. Разве что углы корпуса закруглены здесь чуть меньше, благодаря чему Galaxy A7 издалека (очень издалека) напоминает скорее Galaxy Note 9, чем Galaxy S9+.

С обратной стороны все гораздо интереснее. Во-первых, бросаются в глаза вертикально расположенные в верхнем левом углу стеклянного задника три объектива. Под ними, уже за пределами выступа — вспышка. Во-вторых, нигде не видно датчика отпечатков пальцев. Сюрприз: он разместился на правом ребре, прямо на кнопке включения, которая прячется в небольшом углублении. Очень похоже датчик был размещен у одного из относительно свежих телефонов Meizu, однако кнопка включения там была отдельно, Samsung же кнопку и датчик объединила — так, ясное дело, практичнее. "Боковое" размещение одинаково удобно и когда нужно разблокировать аппарат, лежащий на столе либо находящийся в автомобильном креплении, и когда достаешь его из кармана — достаточно добавить отпечатки большого и указательного пальцев.

На нижнем торце обнаруживается порт microUSB, более продвинутый и дорогой USB-C, как и быструю зарядку, Samsung бережет для "настоящих" флагманов. Объясняют это в компании тем, что типичным покупателем среднеценовых смартфонов microUSB привычнее. Отметим, что популярным китайским производителям вроде Xiaomi или Huawei/Honor ставить в аппараты того же уровня USB-C уже давно ничего не мешает. Рядом видно прикрытое металлической сеткой отверстие динамика, а также — тут Samsung пока не подводит — аналоговый аудиоразъем.

Из-за довольно большого (6 дюймов по диагонали) экрана и не самых узких рамок Galaxy A7 2018 вполне себе "лопата": 159,8 на 76,8 мм. Но относительно скромный при таких размерах вес — 168 граммов — и небольшая толщина в 7,5 мм позволяют ему относительно комфортно лежать в руке. Да, из-за размеров это не самый удобный смартфон для использования одной рукой, но в своей категории — больших и не очень дорогих аппаратов — по эргономике ближе к лидерам, чем к отстающим. Программная оболочка здесь точно такая же, как и у флагманских устройств. Пусть и не самая быстрая — лаги в доли секунды, например, при разблокировке после пары часов в режиме ожидания, становятся заметны сразу после первоначальной настройки аппарата — она весьма продумана, а ненужные вещи вроде Bixby можно при желании отключить.

Обзор Samsung Galaxy A7 2018: экран, звук

Угадать, какой именно дисплей Samsung поставила в новый смартфон-середнячок, нетрудно. Разрешение FullHD+ и диагональ 6 дюймов в последнее время стали одним из самых популярных вариантов в этой категории у всех без исключения производителей Android-устройств. И, конечно, это SuperAMOLED — куда же без фирменной технологии дисплея на органических светодиодах? Не слишком яркий, под прямым солнечным светом может слепнуть, но цвета насыщенные, а в настройках можно переключать цветовые профили. По умолчанию выбран адаптивный вариант, но принудительно можно включить профили "Кино", "Фото" или "Базовый".

Как и в других аппаратах Samsung с AMOLED-экранами, в Galaxy A7 2018 реализована функция Always-on Display: в режиме ожидания на экране могут отображаться часы и значки уведомлений. При этом по умолчанию в целях экономии заряда батареи AoD отключен в период с 0 часов до 7 утра. Для включения экрана нужно дважды тапнуть по наэкранной кнопке "Домой".

Как уже говорилось выше, встроенный динамик у Galaxy A7 монофонический. Звук не слишком чистый и детализированный, но громкий — звонок пропустить не удастся, а подкаст или "разговорный" ролик с YouTube будет слышно даже в шумной обстановке. В качественных наушниках (в комплекте с телефоном идут ультрадешевые по виду и материалам "вкладыши" даже без мягких амбушюр) звук без помех и прочих сюрпризов, но, конечно, уступает по детализации аппаратам с выделенными высококачественными ЦАП.

Обзор Samsung Galaxy A7 2018: производительность, батарея

Galaxy A7 2018, как и вышедшие ранее в этом году Galaxy A8 и A8+, использует систему-на-чипе Samsung Exynos 7885 — здесь два "быстрых" вычислительных ядра Cortex A73 с частотой 2,2 ГГц и шесть "малых" ядер Cortex A53, работающих на скромных 1,6 ГГц. Производимый по 14-нм техпроцессу чип оснащается графикой Mali-G71 MP2, модемом LTE Cat.6 (до 300 Мбит/с при агрегации двух несущих частот) и поддержкой самых современных беспроводных интерфейсов: Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5). У смартфона 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, при этом выделенный слот для microSD-карт поддерживает накопители емкостью до 512 ГБ.

Вот так Samsung Galaxy A7 (2018) выступил в бенчмарке Geekbench 4: производительность примерно на уровне позапрошлогодних флагманских аппаратов со Snapdragon 820.

А это результаты тестирования новинки в AnTuTu:

Учитывая, что оперативной памяти достаточно, а разрешение экрана не рекордное, неудивительно, что и в реальном повседневном использовании аппарат воспринимается как по-флагмански быстрый. Другое дело, что поиграть в PUBG на максимальных настройках графики на нем не удастся — но те, кому при небольшом бюджете нужен максимум возможного в играх, уже копят на Xiaomi Pocophone F1 или что-то аналогичное, и вряд ли в принципе рассматривают продукцию Samsung как вариант.

Тут важнее, что специально разработанный для смартфонов-середнячков процессор Samsung Exynos 7885 использует достаточно современный технологический процесс (14 нм) и спроектирован так, чтобы не тратить почем зря батарею. В итоге Samsung Galaxy A7 (2018) демонстрирует очень неплохую автономность: даже при активном использовании (правда, без игр и продолжительной видосъемки, но примерно с часом работы в режиме автонавигатора) у меня на момент возвращения домой вечером никогда не оставалось меньше 20% заряда.

Важно отметить при этом, что смартфон оснащен портом microUSB, а не более современным USB-C, и быструю зарядку не поддерживает. Для полного заполнения батареи штатным ЗУ требуется чуть более двух часов. За первые полчаса полностью разряженный аккумулятор аппарата заполняется лишь на 27 процентов, за час — на 54%, на 79% — за полтора часа.

Обзор Samsung Galaxy A7 2018: камеры

"Глаз" для нового смартфона корейцы не пожалели: основной 24-мегапиксельный датчик дополнен сверхширокоугольным объективом с 8-мегапиксельным сенсором и 5-мегапиксельной камерой, задача которой — определять глубину кадра для имитации свойственного профессиональной фототехнике эффекта размытия фона ("боке") при съемке портретов и в других похожих сценариях.

Главный плюс того, что фотомодуль "соображает на троих" — гибкость при построении кадра, в первую очередь — когда нужен максимальный охват. Вот такие снимки позволяет делать широкоугольная камера, переключение на которую со стандартной осуществляется экранной виртуальной кнопкой:

Все фото, сделанные на Samsung Galaxy A7 2018 в ходе тестирования, можно увидеть по этой ссылке (Google Фото).

Со съемкой при достаточном освещении смартфон справляется великолепно: снимки и на стандартную, и на сверхширокоугольную камеры получаются контрастными, с широким динамическим диапазоном и насыщенными (но при этом, как правило, корректными) цветами. В общем-то, отличить эти фотографии от сделанных на флагманские устройства сложно (по крайней мере, если просто рассматривать их на экране смартфона — в галерее или ленте Instagram).

Однако ни довольно большое относительное отверстие главного объектива (f/1.7), ни заявленная производителем технология объединения четырех соседних пикселей ради повышения светочувствительности, не спасают лишенную оптической стабилизации камеру с мелкими пикселями при ночной съемке. Получить более-менее четкий снимок удается, только если надежно зафиксировать смартфон, да и тогда детализация и уровень шумов оставляют желать лучшего. Современные аппараты Huawei или Xiaomi в той же ценовой категории и даже немного дешевле справляются с ночной съемкой гораздо лучше.

Не слишком убедительно выглядят и результаты работы датчика глубины кадра (см. фото выше), используемого для симуляции эффекта боке (размытия фона). Размывать-то он размывает, можно даже менять степень применения эффекта после съемки, но результат получается какой-то неестественный, а границы области, которую нужно размыть, не всегда определяются четко. Несколько лучше работают эффекты портретного освещения, им иногда удается сделать снимок более интересным.

Селфи при хорошем свете тоже выходят отличные, но слабое освещение все портит. В общем, Galaxy A7 2018 с его дополнительным сверхширокоугольным объективом подойдет тем, кто фотографирует преимущественно днем и при этом часто нуждается в максимальном угле охвата — например, для съемки городских пейзажей или интерьеров.

Обзор Samsung Galaxy A7 2018: цена, выводы

При покупке с официальной гарантией в крупных торговых сетях и интернет-магазинах Samsung Galaxy A7 2018 обойдется в 27 000 рублей. Цена явно не для тех, кто в первую очередь смотрит на характеристики: за эти деньги сегодня можно купить (вероятно, еще и останется несколько тысяч) флагманский смартфон Huawei Honor 10 или Xiaomi Pocophone F1 на флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 845. Получается, что, пока Galaxy A7 2018 не подешевеет, аппарат может претендовать на содержимое кошельков двух категорий покупателей.

Первая — те, кто твердо уверен, что окружающие должны видеть у них в руке именно аппарат Samsung, а выбор конкретной модели зависит от доступного бюджета. Вторая — энтузиасты мобильной съемки, которые на флагманский камерофон пока не накопили и готовы немного пожертвовать качеством фотографий и видео ради более широких — в прямом смысле — возможностей при построении кадра. Продажи Samsung Galaxy A7 2018 уже начались в России по цене 26990 рублей, на выбор доступны три цвета: классический черный, синий и гламурный темно-розовый. Первый довольно невзрачен, а вот цветные варианты смотрятся нарядно, стильно и необычно.