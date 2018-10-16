В следующем году состоится перезапуск программы Winamp, не обновлявшейся c 2013 года. Легендарный медиаплеер вернется в качестве мобильного приложения и выступит в роли музыкального хаба, объединяющего треки в стриминговых сервисах, радиостанции, подкасты и плейлисты.

Об этом пишет TechCrunch со ссылкой на Александра Сабунджяна — главу компании-владельца "винампа", бельгийского агрегатора онлайн-радио Radionomy. Последняя стабильная версия "винампа" (5.666) вышла четыре года назад. Несмотря на это, медиаплеером по-прежнему пользуются около 100 миллионов человек, и большая их часть находится за пределами США.

"Пользователи Winamp действительно повсюду. Их огромное число, — сказал Сабунджян, — У нас действительно сильное и влиятельное сообщество. Но все 'знают', что Winamp мертв, и мы над ним больше не работаем. Это не так".

По его словам, промежуточную версию — Winamp 5.8 — выпустят 18 октября. В ней будут исправлены ошибки и отключены все платные функции, предлагавшиеся в Pro-версии. Следующий крупный релиз, 6.0, намечен на 2019 год.

Winamp 6.0 соберет все подписки пользователя — плейлисты Spotify, медиатеку "Google Play Музыки", "Подкасты", треки Apple Music — в одном месте. Как именно это будет реализовано, глава Radionomy не уточнил. Планируется выход версий для iOS и Android, но не на компьютерах. Там, сказал Сабунджян, "война окончена" — бал правят iTunes и веб-приложения.

Первая версия Winamp для Windows была создана и выложена в Сеть Джастином Фрэнкелем и Дмитрием Болдыревым, выпускниками Университета Юты, в апреле 1997 года. Приложение было бесплатным и позволяло воспроизводить mp3-файлы — сжатые для более удобной передачи через Сеть музыкальные записи. Особую популярность "винампу" принесла широкая поддержка различных аудио- и видеоформатов, "скинов", визуализаций, плагинов и других дополнений.

В июне 1999-го компанию создателей Winamp, Nullsoft, приобрел за $80 миллионов интернет-гигант AOL. С годами популярность mp3-плеера начала сходить на нет, во многом из-за появления iTunes и стриминговых сервисов. В 2014-м программу выкупила Radionomy.