Система искусственного интеллекта, разработанная инженерами Google совместно с учеными Военно-морского медицинского центра Сан-Диего, превзошла человека в точности диагностики рака груди. Анализируя биопсию лимфатических узлов на слайдах, ИИ-система Lymph Node Assistant (LYNA) определяла наличие злокачественной опухоли с 99-процентной точностью, в то время как врачи-гистологи упускали из виду мельчайшие метастазы в 62% случаев.

LYNA основана на Inception-v3 — модели глубокого обучения с открытым исходным кодом для распознавания изображений. Тренировалась нейросеть на выборках, предоставленных Медицинским центром университета Радбуд и Медицинским центром Утрехтского университета (Нидерланды).

На тестах LYNA показала точность определения рака молочной железы в 99,3%. Как сообщается в блоге Google, алгоритмы машинного обучения точно идентифицировали на слайдах все 40 метастазов без ложноотрицательных результатов.

В то же время ИИ-система неидеальна. Исследователи признали, что иногда она ошибочно принимала за опухоль гигантские клетки и гистиоциты (тканевые клетки из костного мозга), но все же смогла оценить слайды лучше и быстрее практикующих докторов.

Летом в Google создали другую ИИ-систему, которая анализирует 3D-снимок сетчатки, диагностирует свыше 50 глазных заболеваний и рекомендует пациенту необходимое лечение. Со своими задачами новая разработка справляется не хуже профессионального офтальмолога. Еще одна разработка поисковика на основе ИИ позволяет с высокой точностью определить вероятность кончины пациента.