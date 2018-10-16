В магазине цифрового контента для iOS-устройств App Store растет количество мошеннических приложений, навязывающих дорогостоящую подписку. Недобросовестные разработчики, например, умышленно оформляют свои программы так, чтобы обманом заставить пользователя совершить покупку, или предлагают "бесплатный пробный период", который заканчивается через несколько дней, после чего со счета автоматически списываются деньги.

Как пишет TechCrunch, чаще всего доверием злоупотребляют программы из раздела "Утилиты". Например, создатели сканера документов Scanner App зарабатывают $14,3 миллиона в год (данные Sensor Tower), списывая у пользователей $3,99 в неделю за "бесплатную" подписку, которая истекает через трое суток. Компания TinyLab, разработчик считывателя QR-кодов QR Code Reader, просит оформить подписку в $156/год за функцию, которая и так имеется у камеры "айфона".

А Weather Alarms, несмотря на 4-звездочный рейтинг и сотни отзывов, заставляет платить $20/месяц за уведомления о погоде, поскольку по нажатии на кнопку "попробовать бесплатно" пользователь дает согласие на подписку. Впрочем, после того как журналисты обратились за комментарием к Apple, эта программа была убрана из App Store. Еще одна популярная схема обмана — когда пользователь думает, что совершает единоразовый платеж, но на самом деле оформляет подписку на эту сумму.

Заметить, что была оформлена платная подписка, не так легко, поскольку отключающая их функция погребена глубоко в настройках аккаунта. Держать её на виду невыгодно для Apple, которая получает отчисления с покупок внутри приложений.

Чтобы отменить подписку на iPhone, нужно открыть "Настройки" -> "iTunes и App Store", выбрать свою учетную запись Apple ID -> "Посмотреть Apple ID", ввести пароль, прокрутить экран вниз и выбрать пункт "Подписки".