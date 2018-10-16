iPhone XS Max, проигравший Samsung Note9 в одном тесте на "живучесть" аккумулятора, вышел победителем в другом. Оказалось, что новинка Apple держит заряд дольше не только фаблета Samsung, но и новейшего "пиксельфона" Google Pixel 3 XL.

Первый батарейный тест iPhone XS Max на днях провел YouTube-блогер PhoneBuff. Он выставил на "айфоне" и Note9 одинаковые настройки и дважды провел каждую проверку, но не учел, что аппарат Samsung по умолчанию использует разрешение Full HD (1920х1080), а не "родное" QuadHD+ (2960х1440).

На XS Max же разрешение всегда остается одним: 2688х1242. За этого устройство Samsung тратило меньше энергии на отрисовку изображения на экране и получило важное преимущество, что и позволило ему проработать почти на треть дольше. Когда батарея "айфон" полностью села, у Note9 оставалось еще 37% заряда.

Другой, на этот раз честный тест провел блогер Mrwhosetheboss. Располагая батареей наименьшего объема (3179 мАч), новинка Apple смогла проработать дольше Note9, Pixel 3 XL и Sony Xperia XZ3. Эти модели подверглись тем же проверкам, однако в этот раз разрешение экрана Note9 было увеличено до максимального — 2960х1440. Таким же разрешением обладает "пиксельфон", а в Xperia установлена панель 2880х1400.

В результате аккумулятор iPhone XS Max "прожил" более 6 часов, а Note9 выключился за 12 минут до него. Третьим финишировал Pixel 3 XL, проработавший около 5 часов.