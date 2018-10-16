Компания Huawei на пресс-конференции в Лондоне анонсировала флагманский смартфон Mate 20 Pro. Новинка вобрала в себя все качества лучших устройств: подобно LG V40, она располагает тремя камерами с разным фокусным расстянием, встроенным в экран сканером отпечатков пальцев (как у Vivo Nex), функцией разблокировки "по лицу" (как у iPhone X и Oppo Find X) и высококачественным 6,4-дюймовым OLED-дисплеем (Galaxy Note9).

Huawei Mate 20 Pro

Mate 20 Pro — второй (после "айфонов") на рынке смартфон, оснащаемый 7-нанометровым чипом. Благодаря показанному ранее в этом году 8-ядерному Kirin 980, заявили в Huawei, новинка на 22% производительнее в играх и на 14% энергоэффективнее Note9. Также новинка заявляется как первый в мире смартфон, поддерживающий стандарт LTE Cat 21 со скоростью передачи данных до 1,4 Гбит/с.

Huawei Mate 20 Pro

Емкость батареи — 4200 мАч. Аппарат может не только заряжаться без проводов (применяется технология Quick Charge 15 Вт), но и отдавать энергию другим Qi-совместимым устройствам: например, тому же Note9, iPhone X или XS.

Huawei Mate 20 Pro

Тыловых камер Leica у Mate 20 Pro три. Первый 20-мегапиксельный объектив служит для захвата ультраширокоугольных фотографий, второй 40-мп — "обычных" широкоугольных, а третий на 8 мп отвечает за телефотосъемку удаленных объектов. Разрешение "фронталки" — 24 мп. Улучшенные функции искусственного интеллекта, говорят в Huawei, распознают 1500 сценариев съемки и автоматически настраивают яркость, цветопередачу и контрастность.

Заявлена защита от пыли и влаги по стандарту IP68, а значит, смартфон можно будет погружать на полутораметровую глубину на 30 минут. Работает устройство на EMUI 9.0, основанной на Android 9.

Huawei Mate 20

Вторая модель, Mate 20, чуть крупнее. Она обладает 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем FullHD+ (1080х2244) с очень узкой "челкой" и таким же чипом Kirin 980. Разрешение тройной основной камеры ниже: 12 (f/1.8) + 16 (f/2.2) + 8 (f/2.4) мп. Объем батареи тоже немного меньше — 4000 мАч. Если Pro-модель оснащается шестью гигабайтами "оперативки", то Mate 20 — четырьмя-шестью. Флеш-памяти у них поровну: 128 ГБ.

Huawei Mate 20

Mate 20 Pro будет доступен в двух расцветках: черной и изумрудно-зеленой, Mate 20 — в "полночной синей" и "сумеречной". Оформившим предзаказ на Pro-модель в онлайн-магазине Huawei обещают подарить смарт-часы Watch GT и наушники FreeBuds, на "обычный" Mate 20 — только часы.

В Европе за Mate 20 Pro (6/128 ГБ) попросят €899. Версия Mate 20 на 4/128 ГБ обойдется в €799, на 6/128 ГБ — в €849.