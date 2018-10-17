Российское подразделение японской высокотехнологичной корпорации Panasonic и Химический факультет МГУ им. Ломоносова договорились о сотрудничестве в локализации в России японской технологии вертикальных "умных" теплиц для использования в закрытых пространствах городских зданий. Меморандум об этом стороны подписали на форуме "Открытые иннновации" в Сколково.

У Panasonic уже есть несколько "фабрик овощей" в Сингапуре и Китае, а в Японии аналогичная технология размещаемых в зданиях теплиц с искусственным освещением и цифровым контролем влияющих на рост овощей параметров применяется в некоторых ресторанах. Около года назад тестовая "овощная" лаборатория Panasonic заработала и в России, в инновационном центре "Сколково".

Предполагается, что исследования специалистов МГУ помогут оптимизировать состав почвенных субстратов и натуральных питательных растворов для получения богатых витаминами овощей, чьи вкусовые характеристики будут соответствовать пристрастиям потребителей из самых разных регионов России.

"В России мы уже достигли определенных успехов в локализации технологий, в том числе, вертикального овощеводства – в "Сколково" создан рабочий прототип теплицы, обеспечен стабильный урожай различных сортов зелени и редиса, пройдена вся необходимая сертификация. Сотрудничество с ведущим российским вузом — МГУ им. Ломоносова — укрепит исследовательскую составляющую этого проекта, улучшит результаты и даст дополнительные аргументы — как для нас, так и для наших партнеров, размышляющих о запуске больших и малых городских вертикальных теплиц в России", – отметил Ёити Такаки, заместитель генерального директора Panasonic Россия.

В сотрудничестве с партнерами из России — стартапами и крупнейшими научно-исследовательскими организациями — Panasonic рассчитывает разработать эффективную модель нового бизнеса по вертикальному выращиванию в городской среде специально для российского рынка. Например, такие теплицы можно было бы размещать в незадействованных технических помещениях крупных жилых комплексов, оперативно — исключая потерю витаминов и других питательных веществ при транспортировке и хранении — обеспечивая жителей свежими овощами.