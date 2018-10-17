Huawei представил свой новый флагман Mate 20 Pro с тремя камерами. Китайская компания на пресс-конференции в Лондоне показала свой, как было сказано со сцены, самый мощный смартфон. Главной особенностью телефона стал модуль с тремя камерами. Он практически такой же как и в прошлом флагмане P20, который занял первое место в рейтинге DxOMark.

Единственный в своем роде трехкратный zoom по-прежнему является фирменной чертой этого модуля и к нему еще добавился широкоугольный объектив. Его разрешение 8 МП, он же позволяет делать макросъемку. Кроме того селфи-камера была заменена на блок почти идентичный Face ID Apple, но оставили датчик отпечатков пальцев. Он встроен прямо в экран. Еще одна из уникальных функций аппарата – это возможность беспроводным способом подзаряжать другие телефоны. Подробности – в программе Вести.net.