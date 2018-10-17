Российское подразделение компании Huawei раскрыло цены и дату начала продаж представленных накануне в Лондоне флагманских смартфонов Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro. Предварительный заказ на новые гаджеты можно оформить уже сегодня.

Цена Huawei Mate 20 — более доступного смартфона с выпускаемым по 7-нанометровому техпроцессу чипом Kirin 980, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти — составит 57 770 рублей. Оформившим предзаказ также бесплатно получат смарт-часы Huawei Watch GT стоимостью 14 990 рублей. Mate 20 будет продаваться в России в расцветках "полночный синий" и "сумеречный".

Huawei Mate 20 Pro, оснащаемый тем же процессором, но большим объемом оперативной памяти, чуть более емким аккумулятором и сверхчетким изогнутым OLED-дисплеем с встроенным в него датчиком отпечатков пальцев, обойдется на старте продаж и по предзаказу в 77770 рублей. "В нагрузку" оформившим предварительный заказ достанутся не только Huawei Watch GT, но и полностью беспроводные наушники Huawei FreeBuds, а также дополнительную гарантию на замену экрана.

Старт продаж новинок Huawei в России запланирован на 10 ноября. Подробнее о смартфонах серии Mate 20 мы написали накануне.