Российские банки активно внедряют возможность совершения операций в банкоматах без участия пластиковой карты. Владельцы "айфонов" и Android-смартфонов смогут снимать наличные, пополнять счет, переводить деньги и совершать все другие операции, просто приложив смартфон к NFC-считывателю терминала.

За возможность проведения бесконтактных операций будут отвечать платежные функции — Apple Pay на iPhone, а также Samsung Pay и Android Pay на Android-устройствах. Об этом пишут "Известия" со ссылкой данные крупнейших кредитных организаций в России.

Выдачу и прием наличных без "пластика" уже протестировали два банка: сегодня эта возможность доступна в 382 терминалах "Тинькофф-банка" и в 400 "Альфа-банка". "Сбербанк" и "Русский стандарт" тестируют бесконтактную функцию, а ВТБ, "Открытие", "Московский кредитный банк", "Почта-банк" и "Уральский банк реконструкции и развития" внедрят её в следующем году.

Банковские аналитики полагают, что бесконтактные банкоматы значительно сократят время обслуживания клиентов в сравнении со снятием наличных традиционным способом. Как подсчитали в ВТБ, функция снятия наличных в одно касание сократит время пользования банкоматом на 1,5 минуты — именно столько требуется терминалу на считывание карты и на последующие операции.

Более того, клиентам не понадобится иметь при себе банковскую карту, что очень удобно, и они не забудут вытащить её из терминала.