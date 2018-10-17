В Госдуме будет создана новая рабочая группа при комитете по информационной политике и комитете по культуре, которая займется разработкой поправок к антипиратскому закону. Планируется, что после принятия изменений поисковиков обяжут удалять ссылки на пиратский контент по требованию правообладателей, причем без решения суда.

За отказ им будет грозить штраф. Допускается также, что интернет-компании будут вынуждены поднимать ссылки на легальное содержимое на самый верх результатов поиска. Разработкой соответствующих поправок займутся Минкомсвязи и Министерство культуры, пишут "Ведомости".

Сейчас правообладатели могут потребовать удаления пиратских ссылок, обратившись в Мосгорсуд. Тем не менее, отмечает газета, через те же поисковики пользователи могут легко найти пиратские копии контента, защищенного авторским правом. Правообладатели полагают, что 80% трафика пиратам дает "Яндекс", поскольку Mail.ru Group и Google регулярно удаляют такие ссылки по жалобам правообладателей.

В сентябре при участии "Яндекса", Google, Mail.ru Group, правообладателей и Роскомнадзора ситуация, когда пиратские ссылки могут быть обнаружены в выдаче, обсуждалась в администрации президента. В результате поисковик согласился подписать меморандум об удалении ссылок на пиратские сайты во внесудебном порядке. Ожидается, что это будет сделано в ближайшее время.