Глава Telegram Павел Дуров назвал неприемлемой ситуацию, когда владельцы небольших проектов продают свой бизнес крупным компаниям, а те — ставят извлечение прибыли выше интересов пользователей и заботы о безопасности. В качестве примера он вспомнил об уходе из Facebook Брайна Эктона — основателя WhatsApp, недавно признавшегося, что подвел свою аудиторию.

Напомним, Facebook выкупила проект Эктона в 2014 году за $19 миллиардов. Из-за разногласий с гендиректором Facebook Марком Цукербергом относительного того, как монетизировать мессенджер, компанию были вынуждены покинуть сначала сооснователь WhatsApp Ян Кум, а потом и сам Эктон. В сентябре Эктон заявил, что "продал своих пользователей и их приватность". В том же месяце из Facebook ушли основатели Instagram Кевин Систром и Майк Кригер — предположительно, опять же из-за несогласия со взглядами Цукерберга.

"Недавний уход основателей WhatsApp — это хороший пример того, с чем вы остаетесь, когда продаете свою компанию. Вы можете заработать какие-то деньги, но потеряете нечто намного более ценное — свою целотсность и возможность продолжать улучшать жизни сотен миллионов людей", — написал Дуров на своем канале в Telegram.

Глава Telegram прокомментировал и недавно вскрывшуюся уязвимость WhatsApp, по вине которой пользователь, принявший видеозвонок, мог отдать злоумышленнику контроль над приложением. На Android эту ошибку исправили 28 сентября, патч для iOS-устройств вышел 3 октября.

"Даже если больше никаких бэкдоров не осталось (что маловероятно), в WhatsApp имеются другие уязвимости, из-за которых большая часть сообщений, отправленных через приложение, становится доступной третьим лицам", — написал Дуров. — В долгосрочной перспективе обещания, даваемые такими корпорациями, как Facebook, не претворяются в жизнь, потому что эти корпорации ставят увеличения прибыли выше интересов своих пользователей".

Проект Дурова является самостоятельным, но и он не застрахован от уязвимостей. Например, в начале этого месяца в десктопной версии Telegram была найдена ошибка, из-за которой во время аудиозвонков могли быть раскрыты публичные и частные IP-адреса пользователей. В результате местоположение пользователя могло быть скомпрометировано.