Китайская компания Lenovo готовит к выпуску планшет, экран которого сможет сгибаться. В сложенном состоянии диагональ такого устройства составит 13 дюймов, в разложенном — 8–9". Гибкую панель для него произведет LG, сообщает GSMArena со ссылкой на корейские СМИ.

Первой складывающуюся "таблетку" начнут продавать в Китае, позднее — на других азиатских рынках. Помимо Lenovo, LG Display — подразделение LG Electronics, занимающееся производством дисплеев, — намерена поставлять гибкую 13-дюймовую панель своей материнской компании и Dell.

Сгибаемый смартфон совсем скоро должна показать Samsung. На прошлой неделе руководитель мобильного подразделения компании Ди Джей Ко рассказал, что в разложенном состоянии — с большим экраном и поддержкой многозадачности — устройство будет выполнять функции планшета, но при желании его можно будет свернуть в портативный телефон. Новинку могут показать 7 ноября на конференции для разработчиков Samsung.

Идеей "гнутых" гаджетов увлечены многие крупные игроки, включая Apple. В 2019 году такую модель ограниченным тиражом должна выпустить Huawei, собственные прототипы испытывают Lenovo и Xioami. Вкладывается в складные устройства и LG — ранее в этом году эта компания показала концепт телевизора, который сворачивается в коробку, если им не пользуются.