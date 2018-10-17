Новые смартфоны из линейки Mate 20, показанные накануне, совместимы с новым, собственным форматом Huawei — NM Card (Nano Memory). Как утверждают в компании, их "нанопамять" работает быстрее и надежнее устаревшего формата microSD, изобретенного 15 лет назад.

Кроме того, NM-карты экономят физическое пространство внутри устройства, занимая на 45% меньше места (как "наносимка"), чем microSD. Одна из моделей, которую можно будет подключать к Mate 20 и Mate 20 Pro, обладает емкостью 256 ГБ и скоростью чтения до 90 мегабайт в секунду. У владельцев новинок Huawei будет выбор: вставить вторую симку или увеличить память за счет NM-карты.

Также будет доступна версия на 128 ГБ стоимостью, предположительно, около 50 евро. Будут ли выпускаться карты большего объема, неизвестно. За производство альтернативы microSD отвечает Toshiba, пишет GSMArena.

​Представлен самый мощный смартфон Huawei: Mate 20 Pro с тремя камерами читайте также

"Нанопамять" Huawei пока нигде не продается, так что ранним покупателям Mate 20 придется довольствоваться второй "симкой". Для сравнения, microSD-карты доступны почти везде. У топовых моделей емкость составляет 512 ГБ, скорость чтения достигает 300 МБ/с, записи — 100 МБ/с.

#Huawei/Хуавэй #новинки #карты памяти