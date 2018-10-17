Новые смартфоны из линейки Mate 20, показанные накануне, совместимы с новым, собственным форматом Huawei — NM Card (Nano Memory). Как утверждают в компании, их "нанопамять" работает быстрее и надежнее устаревшего формата microSD, изобретенного 15 лет назад.

Кроме того, NM-карты экономят физическое пространство внутри устройства, занимая на 45% меньше места (как "наносимка"), чем microSD. Одна из моделей, которую можно будет подключать к Mate 20 и Mate 20 Pro, обладает емкостью 256 ГБ и скоростью чтения до 90 мегабайт в секунду. У владельцев новинок Huawei будет выбор: вставить вторую симку или увеличить память за счет NM-карты.

Также будет доступна версия на 128 ГБ стоимостью, предположительно, около 50 евро. Будут ли выпускаться карты большего объема, неизвестно. За производство альтернативы microSD отвечает Toshiba, пишет GSMArena.

"Нанопамять" Huawei пока нигде не продается, так что ранним покупателям Mate 20 придется довольствоваться второй "симкой". Для сравнения, microSD-карты доступны почти везде. У топовых моделей емкость составляет 512 ГБ, скорость чтения достигает 300 МБ/с, записи — 100 МБ/с.