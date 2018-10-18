Спустя год после банкротства бывшего в прошлом частью Nokia производителя люксовых телефонов Vertu бренд неожиданно подал признаки жизни. Аппарат Vertu Aster P был представлен накануне в Китае, использует Android и стоит предсказуемо дорого.

Как и многие модели Vertu из прошлого, все смартфоны Aster P собираются вручную в Великобритании, при этом каждый аппарат собирает от начала и до конца один мастер, подпись которого затем гравируется на корпусе. Никуда не исчезла и красная кнопка для обращения к специальному консьерж-сервису: нажав ее, можно пообщаться с личным ассистентом.

У новинки Vertu рама из титана, а дисплей защищен сапфировым стеклом. Задняя панель отделана кожей, там же расположены отсеки с откидывающимися крышками для установки двух nano-SIM. Именно под крышкой SIM-отсека и нанесена подпись сборщика смартфона.

При этом стоящий от 35 800 юаней (примерно 5167 долларов) смартфон оснащается средненьким процессором Qualcomm Snapdragon 660, который китайские производители ставят в аппараты за 300 долларов. У аппарата 6 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель на 128 ГБ, аккумулятор емкостью 3200 мА*ч и дисплей с диагональю 4,9 дюйма и AMOLED-матрицей разрешения FullHD.

Если стандартная черная или белая версии устройства показались недостаточно нарядными или слишком дешевыми, есть еще золотая — за 98000 юаней (14 146 долларов).