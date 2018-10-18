В некоторых магазинах Apple появился автономный дрон Skydio R1, который может управляться с "умных "часов Apple Watch и следовать по пятам своего владельца, снимая его высоты. В США новинка продается за $2000.

Разработала Skydio R1 команда бывших студентов Массачусетского технологического института (MIT) и экс-инженеров Google. В стартап вложили $70 миллионов такие крупные инвестфонды, как Andreessen Horowitz и Accel Ventures.

В отличие от аналогов, например квадрокоптеров DJI, требующих ручного управления, Skydio R1 способен летать сам по себе. В беседе с Business Insider глава Skydio Адам Брай назвал R1 самым продвинутым потребительским дроном, сравнив его с роботами и самоуправляемыми автомобилями.

По словам Брая, R1 является скорее роботом или "автономной летающей камерой", чем обычным беспилотником. БПЛА задействует ряд датчиков и модели машинного обучения, чтобы облетать деревья и другие встречающиеся на пути препятствия, следовать за хозяином, захватывать видео и фотографии без особого вмешательства со стороны человека.

На крошечном экране Apple Watch нельзя увидеть, что Skydio R1 снимает прямо сейчас. Однако прямо с запястья пользователи могут управлять режимами полета и выбирать людей, за которыми должен следовать БПЛА.