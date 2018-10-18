Компания Samsung представила соперника премиальному "планшетобуку" Surface Pro 6, анонсированному Microsoft в начале октября. Новинка Galaxy Book 2-го поколения — комплектуется флагманским чипом Qualcomm Snapdragon 850, LTE-модулем гигабитного класса и емкой батареей, которой должно хватить "до 20 часов" автономной работы.

Новая модель располагает шарниром почти как у Surface Pro, позволяющим расположить 12-дюймовый дисплей почти под нулевым углом. В комплекте идут клавиатура (для гибрида Microsoft — покупается отдельно), которая крепится к основанию планшета на магнитах, а также стилус S Pen. Динамики Galaxy Book 2 поддерживают функцию объемного звука Dolby Atmos и, как флагманские смартфонов Samsung, настроены инженерами-акустиками AGK.

В качестве экрана установлена OLED-матрица с разрешением 2160х1440 пикселей. В верхнем правом углу находится сканер отпечатков пальцев для работы биометрической функции Windows Hello. Под крышкой лежат флеш-память на 128 ГБ и 4 ГБ "оперативки", сзади расположена 8-мп камера, спереди — на 5 мп. Имеется поддержка 2 портов Type-C, microSD и 3,5-мм аудиовхода.

Работает устройство на Windows 10 с включенным по умолчанию закрытом режимом S Mode и браузером Edge, запрещающим устанавливать приложения извне официального магазина Windows. В любой момент его можно отключить и установить полноценную версию ОС.

В США новинка выходит 2 ноября. Купить её можно будет примерно за $1000.