Российские разработчики из CardsMobile совместно с MasterСard запускают сервис для бесконтактной оплаты со смартфона "Кошелек Pay". Он станет первой отечественной альтернативой Google Pay и Samsung Pay. Как рассказали представители компании, "Кошелек Pay" будет доступен в приложении "Кошелек", которое собирает скидочные, транспортные и подарочные карты пользователя в его смартфоне.

По словам разработчиков этот сервис отличается высоким уровнем безопасности – при оплате номер карты клиента заменяется уникальным кодом, токеном, поэтому ее реквизиты не передаются продавцу. Благодаря технологии токенизации Mastercard банки смогут безопасно и быстро оформлять карты для клиентов прямо в приложении. Подробности – в программе Вести.net.