ФинЦЕРТ — Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере департамента информационной безопасности Банка России — выпустил отчет о ситуации с кибербезопасностью финансовой сферы России. Из него следует, что успешных хакерских атак на банки в 2018-м стало по сравнению с предыдущим годом заметно меньше, а вот юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям стоит срочно укреплять защиту от хакеров.

Как отмечают "Ведомости", за первые восемь месяцев текущего года атаки на российские банки принесли злоумышленникам 76,5 млн рублей, в то время как за те же месяцы 2017-го — 1,08 млрд рублей. И это несмотря на рост числа атак с 20 до 22.

Причиной того, что хакерам все реже удается украсть у кредитно-финансовых организаций заметные суммы, стало повышение общего уровня кибербезопасности банков. Например, более эффективно фильтруются фишинговые письма — основной механизм заражения компьютерных систем вредоносным ПО.

Однако расслабляться не стоит, считают в ФинЦЕРТе: киберпреступники будут постепенно переключаться с атак против самих банков на их клиентов, куда менее защищенные юридические лица. Киберэксперты ЦБ предупреждают, что число хищений у бизнеса, особенно малого и среднего, а также у индивидуальных предпринимателей может возрасти. Такие цели почти всегда более уязвимы, так как в компаниях, как правило, относятся к кибербезопасности далеко не так серьезно, как в банках.