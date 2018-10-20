На что способен самый технологичный смартфон, зачем нужен самый неудобный смартфон, ради чего может появиться цензура в интернет-поиске и юбилей "главной почты России": все события IT-мира за неделю в итоговой программе Вести.net с Павлом Кушелевым.

В этом выпуске:

— "Главной российской интернет-почте" — той самой, с которой начался холдинг Mail.Ru Group, исполнилось 20 лет.

— Главная аппаратная новинка недели — презентация Huawei линейки Mate 20. До Всемирного мобильного конгресса в Барселоне в конце зимы 2019-го эти китайские аппараты точно останутся самыми технологичными.

— В ответ на штрафные санкции Евросоюза Google решил изменить условия работы с производителями, продающими Android-устройства в Европе. Теперь пакет приложений и сервисов Google, включающий магазин Google Play, почту Gmail, карты Google Maps и т.п., будет для них платным.

— Глава Google на этой неделе впервые рассказал о подцензурном поисковике, разрабатываемом специально для Китая. Несмотря на критику, Google не теряет надежду вернуться на крупнейший в мире интернет-рынок.

— Легендарный бренд Palm возвращается на рынок с крошечным телефоном-"компаньоном", задуманным как дополнение к основному смартфону, которое поможет избавиться от смартфонозависимости.

— Еще одно обещанное "воскрешение" ретро-продукта: на этой неделе стало известно, что в 2019-м году выйдет обновленная версия Winamp.