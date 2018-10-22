Популярный в прошлом форм-фактор телефона-"раскладушки" уже несколько лет готовит триумфальное возвращение в новом образе смартфона со сгибаемым пополам экраном. В Samsung который года говорят о разработке сгибаемого смартфона, однако анонс все никак не состоится. Теперь в клуб обещающих потребителям удивительное устройство со сгибаемым дисплеем решила вступить и Huawei.

Генеральный директор Huawei Consumer Business Group Ричард Ю заявил в интервью Digital Trends, что компания работает над сгибаемыми смартфонами для будущей линейки устройств с поддержкой связи 5G. Ранее в этом году Ю подтвердил существование в компании прототипов мобильного устройства со сгибаемым дисплеем.

В то же время, оговорился глава смартфонного подразделения Huawei, инновационное устройство требует доработки и пока не годится для массового рынка. Так что лонча в ближайшем будущем (ранее появлялись сообщения, что Huawei покажет сгибаемый смартфон еще до конца 2018-го) ждать не стоит.

Идея создать аппарат, экран которого мог бы без повреждений сгибаться на протяжении всего срока эксплуатации, витает в воздухе уже давно. Но, хотя гибкие OLED-панели есть на рынке уже не один год, реализовать ее оказалось технически весьма сложно. Помимо Samsung и Huawei над сгибаемым устройством, возможно, работает и Apple. Около года назад появились слухи, что производитель iPhone совместно с LG работает над сгибаемой экранной панелью, а затем был опубликован патент Apple, описывающий устройство со сгибаемым пополам экраном.