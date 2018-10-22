Холдинг USM, принадлежащий бизнесмену Алишеру Усманову, отказывается от полного контроля над Mail.Ru Group, в которую входят крупнейшие российские соцсети, сервис онлайн-почты и многие другие IT-активы. О соответствующих изменениях в составе совета директоров объявили на сайте компании.

В опубликованном заявлении уточняется, что теперь ни один из акционеров единолично не контролирует Mail.Ru Group через АО "МФ Технологии". При этом в экономической структуре владения АО "МФ Технологии" изменений не произошло.

Вместо Сергея Солдатенкова, Ивана Стрешинского, Анны Серебряниковой и Влада Вольфсона места в совете директоров Mail.Ru Group займут гендиректор интернет-холдинга Борис Добродеев, его первый заместитель Дмитрий Сергеев, а также представители топ-менеджмента "Газпромбанка" Алан Ваксман и Сергей Меднов.

Осуществлять права голоса, закрепленные за принадлежащими "МегаФону" и USM акциями "МФ Технологии", их владельцы уполномочили также Бориса Добродеева. Во главе совета директоров Mail.Ru Group остался сооснователь компании Дмитрий Гришин.

"Сегодня наш холдинг USM передал контроль над своей долей в Mail.ru Group менеджменту компании в лице генерального директора Бориса Добродеева. Я готовил эту передачу последние годы, потому что уверен, что высокотехнологичными компаниями должно руководить молодое поколение — талантливые и амбициозные люди, остро чувствующие тренды развития современного цифрового бизнеса. Я ухожу из управления с лёгким сердцем: наш бизнес и финансовые результаты никогда не были выше, а команда Mail.Ru Group — блестящие профессионалы своего дела. Я уверен, что под их руководством холдинг ещё больше упрочит свою позицию на рынке." Алишер Усманов, цитата по пресс-релизу USM