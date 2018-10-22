Американские исследователи обнаружили новый способ идентификации объектов, созданных с помощью 3D-принтеров, в том числе напечатанного оружия. Как выяснила команда ученых из университета Buffalo, каждый 3D-принтер по своему уникален и эта уникальность происходит из самого принципа работы устройства. Принтер расплавляет сырье, как правило пластик, и выдавливает его через сопла, создавая 3D-объект. И хотя устройства, которые печатают один и тот же предмет работают по одному чертежу из-за микродефектов сопла, чуть разной скорости подачи пластика и других особенностей в готовом объекте слои пластика будут уникальны, как неповторим почерк пишущей машинки например.

А теперь про виртуальность. Швейцарские специалисты разработали очень легкие и тонкие перчатки для виртуальной реальности, которые позволяют пользователям воспринимать виртуальные объекты на ощупь. Тактильные ощущения они не передают, но позволяют проще работать с предметами, которых нет. Подробности – в программе Вести.net.