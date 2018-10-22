Китайский онлайн-маркетплейс AliExpress впервые раскрыл число активных покупателей из России. Как сообщает РБК со ссылкой на главу российского представительства компании Лю Вея, покупки на AliExpress хотя бы раз в год совершают около 20 миллионов россиян.

По словам Вея, AliExpress активно инвестирует в Россию. "Вложения в логистику уже составили около 500 млн руб, — сказал он, — Плюс были инвестиции в ИТ, и они составили около 2 млрд руб. ($30 млн), плюс наши затраты на развитие партнерской инфраструктуры".

AliExpress — самая востребованная среди россиян торговая площадка с китайскими товарами. По прогнозам Ассоциации компаний-интернет-торговли (АКИТ), по итогам этого года выручка компании в России составят 212 миллиардов рублей.

Для сравнения, выручка другого крупного маркетплейса — Joom.com — в 2018-м может составить 12,5 миллиарда (им пользуются около 3,1 миллиона россиян в месяц), Pandao.ru (принадлежит Mail.Ru Group) — 6,9 миллиарда (1,9 миллиона уникальных посетителей), считают в АКИТ.

Аналитики ожидают, что объем российского рынка трансграничной торговли вырастет с 374,3 миллиарда в 2017 году до 451,8 миллиарда рублей по итогам 2018-го. В Россию из Китая, предполагают в АКИТ, будет отправлено посылок на сумму 244,6 миллиарда рублей (в 2017 году — 198,8 миллиарда).