Китайская актриса Лиин Чжао досрочно рассекретила внешность флагманского смартфона Honor Magic 2, официальная презентация которого намечена только на 31 октября. Пока не анонсированный аппарат ярко-красном оформлении ей подарила компания Huawei — владелец суббренда Honor.

Судя размещенным в соцсети Weibo снимкам, устройство оснастят бескрайним дисплеем без "челки", а его фронтальная камера будет выдвигаться из верхней части корпуса — почти как у Vivo Nex (читайте наш обзор). Очень похоже, что "безрамочник" позаимствует конфигурацию камер у Huawei P20 Pro: сзади расположатся основной 16-мегапиксельный фотомодуль, черно-белый 24-мп сенсор, играющий вспомогательную роль, и телефотообъектив на 16 мп.

На прошлой неделе Honor Magic 2 одобрило китайское сертификационное агентство TENAA. Согласно оказавшейся в Сети документации, устройство получит 6,4-дюймовую AMOLED-панель с разрешением Full HD+, чипсет Kirin 980 с тактовой частотой 2,6 гигагерца, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Емкость батареи составит 3400 мАч, будет реализована поддержка зарядных устройств мощностью 40 Вт.

Спереди разместится 16-мегапиксельная селфи-камера с двумя ToF-объективами для работы функции разблокировки "по лицу" 3D Face Unlock. Она будет выдвигаться из корпуса, а экран съезжать вниз, пишет GSMArena.

Работать Honor Magic 2 будет на оболочке EMUI 9.0, основанной на Android Pie. Также на смартфон установят нового помощника на базе искусственного интеллекта — Yoyo.