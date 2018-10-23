Facebook собирается купить крупную компанию, которая специализируется на кибербезопасности. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание The Information. При этом в соцсети уже работают 10 тысяч сотрудников безопасности. Для сравнения в самой большой корпорации в отрасли Symantec – 17 тысяч сотрудников, в "Лаборатории Касперского" – 4 тысячи.

The Information предполагает, что подобной покупкой Facebook хочет решить сразу несколько проблем, одна из них восстановление имиджа – компания недавно стала жертвой двух крупных скандалов. Первый с использованием данных 80 млн пользователей компании Cambridge Analytica для таргетирования политической рекламы привел к тому, что Марка Цукерберга, гендиректора и владельца Facebook, заставили давать показания и в США, и в Европе. Подробности – в программе Вести.net.