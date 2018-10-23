В октябрьском обновлении Windows нашли новый баг, который приводит к удалению файлов. Как сообщают пользователи Reddit проблема возникает при распаковке zip-архива с помощью встроенных инструментов системы. В случае если архив с таким именем уже распаковывали операционная система обычно спрашивает у пользователя что сделать с файлам: перезаписать или изменить их имя. Теперь система или не распаковывает архив, если такие файлы уже существуют, или, что хуже, перезаписывает файлы, не спрашивая.

Восстановить утраченное стандартными средствами системы невозможно. Microsoft уже признала существование проблемы и пообещала исправить ее в следующем обновлении, которое выйдет в начале 2019 года. Впрочем пользователи отметили, что баг затронул только собственный инструмент, встроенный в Windows для работы с архивами. Сторонние приложения работают без проблем. Подробности – в программе Вести.net.